di Stefano Capuano

Continuità di risultati per il Campobasso di mister Rosario Pergolizzi che nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D espugna Notaresco per 1-0. Decide la rete di Nonni al 57’ su angolo battuto da Corvino. Notaresco in campo con alcune seconde linee, turnover ridotto per Pergolizzi, il quale opta per una difesa a 4, schierando Esposito tra i pali, Pontillo, Bonacchi, Nonni e Rasi in difesa; centrocampo con Delgado, Maldonado e Ricamato; in avanti Lombari, Corvino e Ripa. Sono proprio i molisani a provarci di più, con una conclusione di Rasi, bloccata da Santarelli e, poi al 20’: cross interessante dalla sinistra di Corvino, Ricamato impatta male da buona posizione. Al 28’ ci provano anche i padroni di casa con Patrizi che entra in area, ma il tiro debole sul primo palo è parato da Esposito. Primo tempo che termina 0-0.

Ripresa. Ancora il Campobasso, al 53’ con Lombari lanciato da Ricamato, Santarelli respinge in corner. Quindi, al 57’, dal calcio d’angolo battuto da Corvino, Nonni svetta e realizza il goal del vantaggio e decisivo per la qualificazione. Al 73’ doppia occasione per i rossoblù molisani: Abonckelet vince un contrasto, entra in area, ma il suo tiro viene respinto dall’estremo difensore di casa; sul proseguimento dell’azione Maldonado non riesce a concludere verso lo specchio della porta. Poi, all’83’ ci prova Rasi di testa, a lato. All’85’ Notaresco pericoloso con Braghini, Esposito alza sulla traversa. E proprio al 90’ gli ospiti potrebbero chiudere definitivamente il match con Abreu che in contropiede non inquadra la porta. Infine, al 93’ il tiro di Di Nardo termina di poco a lato.

Proseguirà, dunque, l’avventura in Coppa del Campobasso, che il prossimo 15 novembre affronterà nei sedicesimi di finale il Fano (che ha eliminato ai calci di rigore la Sambenedettese).