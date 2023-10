L’Università del Molise, con decreto del rettore Luca Brunese, ha prorogato al prossimo 31 ottobre, e senza alcuna indennità di mora, la scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni all’anno accademico 2023-2024 con esclusione dei Corsi di studio ad accesso programmato nazionale, per i quali vigono scadenze diverse. “La scelta – spiega l’Unimol in una nota – è finalizzata a favorire le procedure di immatricolazioni per i Dipendenti pubblici che sceglieranno di aderire al progetto ‘PA 110 e lode’, riattivato a fine settembre dall’Ateneo, oltre che ad allineare un’altra importante scadenza per tutti gli studenti che riguarda la presentazione dell’attestazione Isee”.