A Campobasso è stato effettuato un intervento

di bonifica di una discarica abusiva nei pressi della zona ospedaliera, poco dopo la rotonda dell’ex Cattolica.

L’operazione, commissionata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune ed eseguita da personale specializzato in collaborazione con la Sea, si è resa necessaria per rimuovere un enorme accumulo di rifiuti speciali presenti da almeno 10 anni all’interno di un canalone in cui sono stati ripetutamente sversati materiali di ogni tipo dal margine della strada sovrastante. La fitta vegetazione e l’inaccessibilità del sito hanno reso particolarmente complesse le operazioni che hanno richiesto l’impiego di diversi mezzi calati dall’alto con una gru direttamente nel fosso. Trovate 2 tonnellate di fogli di catrame da copertura – evidentemente smaltiti illegalmente da qualche impresa edile – ma anche 4 quintali dti copertoni, 2 quintali di carcasse di elettrodomestici e tantissimo vetro ed altri rifiuti indifferenziati, per un totale di circa 4 tonnellate di materiale recuperato ed avviato al corretto smaltimento.

“La tutela dell’ambiente – ha detto l’assessore Simone Cretella – passa anche dal controllo e dal monitoraggio del territorio. Questo intervento di bonifica ambientale è infatti l’ennesimo di una lunga serie svolta dall’amministrazione comunale”.