Share on Twitter

Share on Facebook

L’Azienda sanitaria regionale del Molise cerca uno specialista della comunicazione istituzionale da assumere a tempo determinato (12 mesi rinnovabili). Il relativo Avviso, per titoli e colloquio, è stato pubblicato sull’Albo pretorio. Tale figura professionale, tra le altre attività, gestirà e coordinerà i processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza e agli obiettivi dell’Azienda e definirà le procedure interne per la comunicazione istituzionale. Tra i requisiti richiesti, il possesso di diploma di laurea e l’iscrizione all’Albo nazionale dei Giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti. “È con estrema gioia che accogliamo la pubblicazione dell’avviso Asrem – commenta il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino -, è una grande vittoria dell’Ordine e del Consiglio che ha protestato e ci ha messo la faccia”.

Il testo integrale dell’Avviso Asrem