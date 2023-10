MARCIANISE FUTSAL-CLN CUS MOLISE 6-1

Marcianise: Mezzacapo, Colella, Piccolo, Barretta, Laurenza, Marino, Sangiuolo, Patti, Delle Curti, Piccolo, Abate, Tartaglione. All. Vitale.

Cln Cus Molise: Polisena, Domeneghetti, Gabriele, Liberatore, Mancinelli, Migliorini, Oriente, Persichillo, Pizzuto, Sabia, Saviante. All. Di Stefano.

Marcatori: Laurenza (3), Marino, Barretta, Piccolo, Oriente.

Il Circolo La Nebbia Cus Molise cade nella gara d’’esordio in casa della più quotata Marcanise. I ragazzi di mister Di Stefano pagano la minore esperienza in categoria al cospetto di un’avversaria più rodata. Per i rossoblù molisani si è aperto un anno che deve essere di crescita e di miglioramenti, una stagione che deve fungere da trampolino di lancio in prospettiva futura. Tanti sono i ragazzi che si affacciano per la prima volta ad un campionato nazionale, palcoscenico importante nel quale cercare di apprendere i segreti di una disciplina che nel tempo sa regalare grandi soddisfazioni. Da sempre la società del capoluogo ha intrapreso la politica dei piccoli passi e della valorizzazione dei giovani tassello fondamentale per arrivare nel tempo a risultati importanti. Ed è così anche per la squadra under 19 che lavora alacremente sotto la guida di mister Di Stefano. Lavoro e sacrifici portano sempre nel tempo a traguardi importanti ed è quello a cui punta il sodalizio del capoluogo di regione.