“Mi impegno a riaprire in tempi rapidi la biblioteca di Campobasso. Andrò a Campobasso e la riapriremo”. E’ quanto ha annunciato con un videomessaggio inviato all’evento “Fuori Fiera” di Larino il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in merito alla vicenda della biblioteca Albino di Campobasso chiusa da otto anni. L’esponente del Governo ha anche detto di essere “orgoglioso” delle due origini molisane e ha annunciato un piano per realizzare nuove infrastrutture culturali in regione: “Penso che ogni Comune abbia diritto ad avere un teatro, un cinema, un punto di aggregazione per i giovani, una biblioteca. Ed è quello che noi stiamo provando a fare perché la cultura aumenta la qualità di vita dei cittadini”.