A Campobasso una donna anziana mentre era in ascensore si e vista attaccare da un grosso ratto che le è saltato addosso e l’ha morsa più volte sul viso e sull’occhio.

Le urla hanno attirato l’attenzione della figlia e di altri condomini che le hanno prestato soccorso.

L’anziana è’ stata portata da un medico chirurgo che ha trattato la paziente con vaccino antitetanico e cura antibiotica ma il persistere di forti dolori e gravi disturbi hanno costretto la donna a recarsi all’ospedale Cardarelli. I medici hanno diagnosticato un trauma all’occhio. In attesa della prognosi definitiva, la donna si è rivolta agli avvocati Vincenzo Iacovino, Francesco Beer e Silvio Tolesino perché accertino ogni eventuale responsabilità dell’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso per la mancata manutenzione e disinfestazione del condominio.