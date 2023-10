13 Ottobre 2023

Calcio, Serie D, Girone F: focus sulla sesta giornata. Campobasso, Vigor Senigallia per l’esordio di Pergolizzi (presentazione oggi alle ore 15:30). Termoli e Matese in casa. Anticipo del sabato per il Vastogirardi. Samb-Forsempronese, derby al vertice