di Stefano Capuano

La sconfitta interna contro L’Aquila, unitamente al precedente pareggio di Ascoli, ha aperto delle riflessioni riguardo l’assetto tattico ed, in particolare, sulla fase difensiva dei rossoblù. Quindi, per la trasferta di Riano contro il Roma City, Mosconi potrebbe modificare qualcosa sia dal punto di vista degli interpreti, sia dal punto di vista del modulo, rinunciando alle tre punte (con la soluzione Corvino largo a sinistro) per scegliere un 3-5-2 più “canonico” ed equilibrato. A tal proposito, potrebbe esordire Rasi (sinora solo scampoli di partita per lui) dal 1’ come esterno sinistro di centrocampo; contestualmente, Corvino andrebbe a formare la coppia d’attacco con Di Nardo (o Ripa). Ma i cambiamenti potrebbero riguardare anche la fascia destra, vivo il ballottaggio tra Mengani e Tarcinale. Sempre per quanto concerne il reparto centrale, non è da escludere la presenza di Abonckelet, per quanto Ricamato appare comunque favorito per una maglia da titolare. In difesa, davanti ad Esposito, dovrebbero quindi agire Pontillo, Nonni e Bonacchi. Chiaramente, non va scartata a priori l’ipotesi che Mosconi continui con lo schema tattico più offensivo che, di fatto, sta utilizzando dalla prima partita ufficiale contro il Termoli in Coppa Italia. In attesa che vengano sciolti i vari dubbi, ecco la possibile formazione (3-5-2): Esposito; Pontillo, Nonni, Bonacchi (Gonzalez), Mengani (Tarcinale), Tordella, Maldonado, Ricamato (Abonckelet), Rasi, Corvino, Di Nardo (Ripa).

Dall’altra parte, il Roma City di mister Agenore Maurizi si trova ad affrontare per la seconda giornata consecutiva una squadra molisana; i capitolini, che in classifica hanno un punto in meno dei campobassani, vogliono dare seguito alla vittoria esterna di Termoli, facendo leva su una buona fase offensiva: 10 le reti realizzate sinora (di cui un autogoal del Notaresco alla prima giornata) con otto giocatori diversi (capocannoniere è l’attaccante Di Renzo, autore di 2 marcature). Le reti subite, invece, sono state 8, con i laziali che non hanno ancora concluso un match mantenendo la porta inviolata. Probabile assente per infortunio il difensore Delmastro (uscito anzitempo dalla sfida di Termoli, nella quale aveva realizzato il primo goal), anche gli arancioblù potrebbero schierarsi con il 3-5-2, con in porta Muraca, in difesa Scognamiglio, Codromaz e Ferrante, a centrocampo Ascoli, Capece, Proia, Pellegrino e Diniz, in avanti Di Renzo e Sparacello.

Teatro dell’incontro di domani sarà il Riano Athletic Center; la portata potenziale dello stadio è di 2500 posti, ma al momento, per motivi burocratici, la capienza risulta notevolmente ridotta. Difatti, come noto, per la gara di domenica sono stati messi a disposizione solamente 198 biglietti, 99 per il settore locale, 99 per il settore ospiti.

Arbitrerà l’incontro il sig. Franzò di Siracusa.