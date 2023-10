Di Alessandro Lancellotti

A Castel di Sangro andrà in scena la sfida tra i giallorossi Abruzzesi e l’Isernia. Da quando il Castello milita nell’Eccellenza Molisana negli ultimi anni la partita è diventata un classico. Negli anni ottanta le due squadre si erano sfidate nel campionato Interregionale quando stava per iniziare l’avventura che di lì a poco avrebbe portato il sodalizio del centro montano abruzzese nell’olimpo del calcio Italiano. Vent’anni fa entrambe le squadre militavano nel campionato di serie C2, all’epoca il quarto livello del calcio professionistico Italiano. L’Isernia nella stagione 2002-03 aveva vinto il girone G della serie D con tre punti di vantaggio sui Boys Caivano, mentre il Castel Di Sangro la stagione precedente si era salvato nel girone B dello stesso campionato(serie C2). Nell’estate del 2003 le due squadre si trovarono entrambe nel girone O di Coppa Italia serie C. Il 24 Agosto l’Isernia guidata da Domenicali s’impose per tre reti ad una in quell’anticipo di campionato. Allo Stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro andò in scena il 1 Febbraio del 2004 la gara valida per la ventunesima giornata del campionato di serie C2 girone C. Innanzi a 1.700 spettatori che incitavano la squadra locale, i giallo rossi s’imposero per due reti a zero, le marcature portavano entrambe la firma di Morello.

Due ex. Vincenzo Cosco il compianto allenatore di Santa Croce di Magliano fu giocatore della squadra Abruzzese nella metà degli anni ottanta e sedette in panchina dell’Isernia agli inizi degli anni 2000.

Claudio Bonomi nativo di Codogno in provincia di Lodi è stato una bandiera del Castel Di Sangro. Arrivato in Abruzzo nel 1992 proveniente dal Napoli fu tra gli artefici della cavalcata giallo rossa targata anni 90 vincendo lo spareggio di Foggia contro l’Ascoli che consentì la storica promozione in serie B e disputando la stagione cadetta 1996-97. Tornò a Castel Di Sangro da giocatore in più occasioni e la scorsa stagione fu allenatore; nel 2008 indossò la maglia pentra.

Tra gli ex allenatori del Castel Di Sangro Luigino Pasciullo molisano di Montemitro ex giocatore di Campobasso, Palermo, Triestina, Lanerossi Vicenza, Atalanta e Empoli. Oggi risiede in provincia di Bergamo, da tre anni non allena più , raggiunto telefonicamente ha ricordato il suo periodo da allenatore in Abruzzo.

“Ho appeso le scarpe al chiodo da tre anni, dopo la carriera da calciatore ho allenato in Abruzzo e in Molise Campobasso, Sulmona, San Giacomo. Nel 2005-06 mi chiamarono a Castel Di Sangro, lì andai volentieri all’epoca c’era Antonello Toti che fu il mio scopritore nelle Acli di Campobasso. All’epoca la squadra era ripartita dalla Promozione abruzzese. Dovevi fare le trasferte dai mari ai monti e ad ogni partita c’era sempre una cornice di pubblico importante. Disputammo un ottimo campionato testa a testa contro la Pro Canistro giocandocelo fino all’ultimo, per tre punti si classificarono loro primi. Noi ci classificammo secondi andando ai play off ma non riuscimmo ad essere promossi. Conservo un bel ricordo sia della città che della squadra”.