Turno di sosta nei tornei di futsal per le gare di qualificazione ai campionati del mondo delle nazionali di calcio a 5. Servito l’antipasto della prima giornata di campionato, bisognerà attendere il prossimo week end per la seconda gara della regular season. In A1 ancora riecheggia la grande vittoria del Pesaro ai danni dell’L84. Un successo netto, 5 a 1, per gli uomini di Scarpitti al cospetto di un avversario di altissimo livello. La squadra diretta dal coach isernino sembra pronta per vivere un torneo da protagonista, così come il Genzano, dove Caruso ha esordito con una tripletta nella prima di campionato. Ottima la prestazione del pivot campobassano come del laterale Barrichello, all’esordio assoluto in A1, l’ex Cus Molise non ha timbrato il cartellino ma si è reso protagonista di una prestazione da sette in pagella.

Una settimana di tempo utile al Cus Molise per ammortizzare la sconfitta dell’esordio e affinare i meccanismi in vista della prima uscita al Palunimol, sabato prossimo, contro il Canosa. La trasferta in terra calabra non è andata nel migliore dei modi. A prescindere dall’ottimo livello di giocato palesato della Polisportiva Futura, il Cus ha mostrato alcune difficoltà di troppo in fase difensiva, il vero punto forte nel corso delle ultime stagioni. Siamo appena alle prime battute, c’è tempo per migliorare e crescere sotto tutti i punti di vista, certo il campionato, nonostante soli 40 minuti effettivi giocati, ha già fornito qualche indicazione. Nelle sei gare andate in scena la sfida del Cus Molise contro la Polisportiva Futura è stata quella con lo scarto di reti più ampio, tre precisamente, le altre gare si sono chiuse con una differenza minore. Questo vuol dire che il torneo si preannuncia in grande equilibrio e ogni gara potrà riservare sorprese. Il livello è alto, siamo in un campionato nuovo, elitario, con le migliori squadre d’Italia che compongono la seconda serie nazionale. Animo e forza per il Cus Molise, il riscatto dovrà arrivare sabato prossimo sul parquet casalingo contro il Canosa diretto dal tecnico molisano Gianluigi Tavone.

Ultima settimana di riposo per lo Sporting Campobasso, sabato prossimo, 14 ottobre, lo start al torneo di serie B. La formazione di mister Pietrunti prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida interna contro il Sulmona, prima assoluta in una competizione nazionale per la società campobassana