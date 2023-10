Quinto turno di campionato alle porte per i tornei di eccellenza e promozione.

Domani in anticipo ben 5 partite nella massima serie regionale. Fari puntati su Castel di Sangro – Isernia, la capolista di scena in Abruzzo anche grazie ad un ottimo calcio messo in vetrina. Entrambe le compagini sono intervenute in settimana sul mercato degli svincolati, mister Farrocco potrà contare sul nuovo attaccante paraguaiano Medina, mentre mister Bernardi avrà a disposizione Dominique Malonga. Colpo importantissimo per la società abruzzese visto il curriculum di Malonga, circa duecento partite tra serie A e B con le maglie di Cesena e Torino tra tutte. Match interessante anche quello che andrà in scena tra Venafro e Bojano. I bianconeri, dopo il passo falso del primo turno, hanno cambiato marcia, un percorso netto nelle ultime tre di campionato. Il Bojano arriva al Marchese del Prete dopo il pareggio interno contro il Sesto Campano e cercherà di tornare con punti dalla trasferta venafrana. Si giocherà a San Potito Sannitico la sfida tra Virtus Gioiese e Campomarino. Gli uomini di Camorani hanno voglia di riscattare il 5 a 1 patito nello scorso weekend a Venafro, il Campomarino dal canto suo ha necessità di iniziare a macinare punti per lasciare l’ultima posizione in classifica. Segnali di ripresa si sono intravisti già nel pareggio interno contro il più quotato Guglionesi.

Al Vitantonio di Ripalimosani andrà in scena la gara tra i padroni di casa ed il Termoli 2016. Match fondamentale per entrambe le compagini, appaiate a quota tre punti in graduatoria e reduci dalle pesanti sconfitte patite rispettivamente contro Isernia e Cliternina. Le due neo promosse hanno pagato lo scotto del salto di categoria ma adesso è necessario fare quello step in più. A chiudere il quadro Cliternina – Sesto Campano. I ragazzi di casa hanno tolto finalmente lo 0 dalla casella dei punti in classifica e adesso andranno a caccia della prima gioia casalinga. Il Sesto Campano, rispetto agli scorsi anni, è partito non benissimo ma mister Cecchino ha dimostrato negli anni la sua capacità di compattare la squadra nei momenti clou del campionato.

Per quanto riguarda la serie b molisana, tre gli anticipi in programma. In cerca di riscatto l’Aesernia Fraterna dopo la sconfitta pesantissima sul terreno di gioco del Montenero. Un 5 a 1 che ha minato le certezze del gruppo pentro e fatto perdere la leadership della classifica. Mister di Rienzo intende riprendere subito la marcia e archiviare la pratica Boys Vairano. Gara complicata considerato che i campani viaggiano a 9 punti in classifica in coabitazione con l’Aesernia.

La capolista Lokomotiv Riccia viaggia a vele spiegate con 10 punti conquistati nelle prime quattro di campionato, domani avversario di turno sarà la giovane Juvenes di Claudio di Niro. I fortorini intendono allungare la striscia positiva ma la Juvenes ha dimostrato di essere squadra ostica e compatta. A chiudere il quadro ci sarà Morcone – Roccaravindola, entrambe a quota tre punti e desiderose di muovere la classifica.