di Stefano Capuano

Quinta giornata di campionato alle porte. Molisane chiamate a riscattarsi, con Campobasso e Termoli impegnate in trasferta, rispettivamente contro Roma City e Fano. Il Vastogirardi riceve al “Di Tella” la Sambenedettese. Matese a Tivoli. Spicca il match tra Vigor Senigallia e L’Aquila, Avezzano-Notaresco unico derby di giornata. Nel dettaglio:

Roma City-Campobasso: Obiettivo rilancio per i rossoblù di Mosconi, dopo la sconfitta interna contro L’Aquila. Non sono da escludere novità di formazione per i molisani. Roma City avversario temibile, che nella scorsa giornata si è imposto proprio su un’altra molisana (il Termoli). I capitolini sinora hanno totalizzato 6 punti (uno in meno dei rossoblù), hanno realizzato lo stesso numero di reti (10) dei Lupi, subendone però due in più (8). Una “cooperativa del gol” quella laziale, con otto diversi giocatori andati a segno sinora.

Fano-Termoli: I giallorossi hanno raccolto punti, finora, solamente battendo in casa l’Atletico Ascoli. Trasferta insidiosa, contro una diretta concorrente per la salvezza, che viene dall’ottimo pareggio ottenuto in casa della Sambenedettese, ma a cui in settimana il Giudice Sportivo ha inflitto la sconfitta a tavolino, accogliendo il reclamo della Forsempronese. Difatti, dai 5 punti conquistati, i granata sono scesi a quota 2 e all’ultimo posto in classifica (in coabitazione con l’Atletico Ascoli).

Vastogirardi-Sambenedettese: Grande attesa in Alto Molise per la sfida contro una ‘big’ del girone, delusa per il pareggio casalingo contro il Fano, maturato dopo una gara d’attacco ed un rigore fallito da Danilo Alessandro. Ma anche i gialloblù di Bifini, dopo il buon inizio di stagione (4 punti nelle prime due giornate) e alla seconda gara casalinga consecutiva, hanno l’obbligo di riscattarsi, essendo reduci da due stop ed in particolare dal pesante passivo subito dall’Avezzano (1-5). Come da ordinanza della Prefettura di Isernia, niente trasferta per i residenti della provincia di Ascoli Piceno.

Tivoli-Matese: I biancoverdi vogliono dare continuità alla prima vittoria del campionato. Di fronte, un avversario ostico; i laziali, per quanto sconfitti nell’ultima gara dal Notaresco per 3-0, hanno ottenuto sinora 6 punti e tutti in casa.

Vigor Senigallia-L’Aquila: Sulla carta può essere il ‘big match’ di giornata visto il valore delle due squadre e visti i pronostici di inizio stagione. Marchigiani che vogliono dimenticare la precedente sconfitta di Chieti, puntano sul “fattore campo”, avendo sempre vinto nelle altre due gare interne. Abruzzesi alla seconda (e difficile) trasferta consecutiva, ma pronti a dare continuità alla vittoria di Campobasso.

Sora-Chieti: Neroverdi che vogliono mantenere il primato ed anche il ‘clean sheet’, non avendo ancora subito reti in campionato. Ma la trasferta laziale si presenta tutt’altro che agevole, considerato che i bianconeri provengono da due vittorie consecutive, in ultimo dall’importante successo in casa dello United Riccione.

Avezzano-Notaresco: Unico derby di giornata. I marsicani, forti della sonora vittoria esterna di Vastogirardi, dopo quattro giornate di campionato sono imbattuti ed hanno il miglior attacco del girone (11 reti). Dall’altra parte e di contro, il Notaresco ha la peggiore difesa del girone (11 goal subiti), nelle precedenti due trasferte non ha ottenuti punti, ma domenica scorsa ha battuto in maniera convincente il Tivoli per 3-0.

Forsempronese-United Riccione: I marchigiani, dopo aver ottenuto la vittoria a tavolino contro il Fano (sul campo, era terminata 0-2 in favore dei granata), ora sono primi in classifica insieme al Chieti. I romagnoli devono ripartire dopo lo stop interno contro il Sora. Nelle precedenti trasferte, i biancazzurri hanno perso a Tivoli, ma vinto a Fano.

Atletico Ascoli-Real Monterotondo: Vista la classifica, al momento può essere definito uno scontro salvezza. Marchigiani ancora a secco di vittorie in campionato (insieme al Fano, che, però, prima della sconfitta a tavolino, aveva espugnato Fossombrone), e ultimi in classifica con 2 punti (sempre in coabitazione col Fano), ottenuti proprio in casa, contro Chieti e Campobasso. Di fronte, i laziali, 3 punti in classifica e conquistati due settimane fa sul campo de L’Aquila, chiamati a riscattare la sconfitta interna contro la Forsempronese.