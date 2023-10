La prima vittoria stagionale, in Coppa Divisione under 23 ha rappresentato una grande iniezione di fiducia per il Circolo La Nebbia Cus Molise che ha messo in mostra i suoi giovani contro il Latina. Una gara che il gruppo allenato da Antonio Di Stefano ha affrontato con il giusto piglio venendo fuori alla distanza. Domani sera, con inizio alle ore 18, i rossoblù tornano in campo per affrontare in trasferta il Cisterna e giocarsi il passaggio del turno. A presentare la sfida è Nathan, protagonista al Palaunimol con una tripletta. “Non è stata una partita facile – assicura – soprattutto nel primo tempo. Dopo essere andati in svantaggio con la giusta attenzione abbiamo ribaltato il parziale andando al riposo avanti 2-1. Conosciamo la nostra forza, quindi siamo tornati in campo nel secondo tempo concentrandoci sulla ricerca di una bella vittoria che è arrivata con grande merito”.

E’ stata la prima in questa stagione, soddisfatto? “Sì, questa affermazione è importantissima anche per il morale. Quando si vince si lavora meglio durante la settimana e si può guardare avanti con una maggiore tranquillità”.

Sei stato grande protagonista con una tripletta. Contento? “Sono contento della prestazione di martedì, ma è stata possibile solo perché tutta la squadra ha fatto una buona partita. In questo modo le individualità possono emergere nei momenti opportuni”.

Non avete mai mollato mettendo in campo la giusta concentrazione “Per me arrendersi non è un’opzione. Ho lottato duramente per arrivare qui, quindi quando sono in campo ci metto tutto me stesso per fare il massimo e aiutare la squadra a raggiungere i risultati migliori”.

Partendo da questa vittoria dove si potrà arrivare?“Questa vittoria ci ha dato grande fiducia e una carica importante per affrontare nel migliore dei modi i prossimi impegni della Coppa Divisione e del campionato. Cercheremo di fare il massimo in ogni partita e alla fine tireremo le somme”.

Domani contro il Cisterna vi aspetta un’altra sfida importante. Che match ti aspetti? “Ogni partita ha una storia e nasconde delle insidie. Abbiamo lavorato con grande determinazione e impegno per arrivare a questa gara nelle migliori condizioni. Nutriamo grande rispetto per i nostri avversari ma siamo consapevoli delle nostre qualità. Cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile”.

Questa la situazione nel girone M gruppo 3: LATINA C5-CONIT CISTERNA 1-1; CLN CUS MOLISE-LATINA C5 7-3, CONIT CISTERNA-CLN CUS MOLISE (domani ore 18)

Classifica: CLN CUS MOLISE 3 punti, CONIT CISTERNA e LATINA C5 1.