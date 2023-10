La quinta giornata di campionato deve rappresentare un primo momento di svolta per le squadre molisane. Campobasso, Termoli e Vastogirardi sono chiamate ad un confronto con le proprie forze in relazione agli obiettivi stagionali. Serve una risposta, concreta, dopo la sconfitta maturata nello scorso turno.

I lupi devono riprendere la marcia interrotta con il pareggio di Ascoli e la sconfitta interna contro L’Aquila. Il primo banco di prova per la squadra di Mosconi arriva a Riano, contro un Roma City in buona forma dopo il successo convincente del Cannarsa. I laziali, che secondo il portale Transfermarket (sito di riferimento di tutto il calcio mondiale in merito al valore dei giocatori) hanno il secondo valore economico del girone F, precisamente un milione e quattrocentomila euro alle spalle della Sambendettese e prima di Senigallia e Campobasso, vogliono disputare un campionato di vertice. Proprietà italo americana per il Roma City, l’ambizioso patron Tonino Doino è romano di nascita e gioventù ma ha sviluppato tutta la sua attività imprenditoriale a Miami. In casa Campobasso mister Mosconi è chiamato ad invertire il trend dei gol subiti, la ricerca dell’equilibrio è fondamentale per una squadra che vuole vincere il campionato. Possibile qualche cambio in seno alla squadra con l’inserimento di un centrocampista senior. Potrebbe rientrare Pontillo in difesa, una condizione che permetterebbe di recuperare una casella in mezzo al campo, con il possibile impiego di Abonckelet o Rasi in compagnia di Maldonado e Ricamato.

In cerca di riscatto anche Termoli e Vastogirardi. I giallorossi ospiti del Fano (che in questi giorni ha perso la partita a tavolino con il Fossombrone con susseguente discesa all’ultimo posto) sono chiamati ad una prova di maturità. Curiosità le uniche due reti messe a segno dai marchigiani sono arrivate proprio nella sfida al Fossombrone, annullate con sentenza del giudice sportivo.

Prova improba per il Vastogirardi che riceve al Di Tella la Sambenedettese. Seconda sfida consecutiva in altissimo Molise per i gialloblu dopo il tonfo contro l’Avezzano. Chiaro che la gara in programma è davvero complicata, altrettanto vero che serve una reazione da parte della squadra. L’obiettivo è quello di mantenere il match in equilibrio ed evitare i grossolani errori visti domenica scorsa.

Infine trasferta a Tivoli per l’Fc Matese. Occasione per confermare i progressi dell’ultimo periodo in casa biancoverde, la vittoria convincente contro l’Ascoli può aver rappresentato il vero inizio di stagione per gli uomini di mister Urbano, chiamati ad un’altra prova di carattere in terra laziale.