Continua dilagante il fenomeno delle truffe in danno agli anziani, nella fattispecie è stato arrestato un uomo di 44 anni di origini napoletane, colto in flagranza di reato. L’uomo già titolare di diversi precedenti è stato colto sul fatto, mentre usciva in maniera sospetta da un’abitazione; tanto che accortosi del transito del mezzo dei carabinieri, aveva tentato di cambiare strada, nascondendosi nel giardino di un vicino condominio.

Una volta raggiunto dai carabinieri, l’uomo è stato fermato, identificato e durante la perquisizione gli hanno trovato addosso 2.400 euro in banconote di vari tagli, che hanno subito destato sospetti. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che il denaro era effettivamente un provento derivante da una pregressa azione delittuosa.

L’uomo si era spacciato per un avvocato, telefonando ad un anziano di 75 anni, residente proprio nel palazzo dal quale era stato visto uscire, dicendogli di recarsi subito presso l’ospedale; perché il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che bisognava pagare una somma di denaro in contanti per evitarne l’arresto.

L’anziano mentre stava per recarsi in ospedale, aveva incrociato il 44enne, che si era presentato presso la sua abitazione facendosi consegnare dalla moglie del 75enne i 2.400 euro, poi trovati durante la perquisizione e aveva tentato poi di fuggire prima di essere fermato.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alle due vittime, che, nell’occasione hanno espresso tutta la loro riconoscenza per essere riusciti a recuperare i loro risparmi sottratti con l’inganno.

L’uomo invece, alla luce della sua condotta delittuosa è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la casa circondariale di Larino. Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’arresto a carico dell’uomo e gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che vigila in maniera attenta e costante sul territorio è stato sventato un altro tentativo di furto in danno alla fascia fragile della popolazione, che sempre più spesso viene presa di mira.