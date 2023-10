Il centro della piazza deserto, soltanto qualche curioso che a distanza ascolta le parole del “patriarca della discordia”, cronisti a seguire quello che è divenuto col passare delle ore un vero e proprio caso. In altre parole, il rito della benedizione degli animali organizzato a Rocchetta a Volturno dal sacerdote della Chiesa Vetero Cattolica Fidelitas, Maurizio Raimondo, si è rivelato un flop.

Non è stato il timore della scomunica a tenere lontani i fedeli dall’evento programmato nella giornata di San Francesco (il religioso della Chiesa Vetero-Cattolica voleva infatti benedire gli animali in piazza San Domenico), ma più che altro l’indifferenza. Inevitabile, però, la curiosità di chi ha voluto ascoltare, a debita distanza, le parole del patriarca Raimondo. Scettici, ma al tempo stesso vogliosi di assistere “allo spettacolo” in programma per il mercoledì pomeriggio.

Dalla diocesi, nei giorni scorsi, è arrivato un chiaro monito ai fedeli: in caso di partecipazione al rito religioso non riconosciuto, sarebbero scattate le scomuniche latae sententiae, ovvero le diffide in automatico.

L’esponente della Chiesa Vetero Cattolica Fidelitas, forse già si aspettava la scarsa partecipazione degli abitanti di Rocchetta. Ma non ha voluto comunque rinunciare a prendere la parola in una piazza semideserta, rimarcando di non avere nulla contro Papa Francesco e di aver invitato il vescovo di Isernia, don Camillo Cibotti, al rito religioso organizzato in piazza San Domenico.

Il patriarca Raimondo è polemico: appella il vescovo di Isernia come “il signor Cibotti”, lancia strali in piazza contro la diocesi, mentre il centro della piazza continua ad essere vuoto. Soltanto un abitante di Rocchetta ha portato i suoi due cani alla benedizione. “Ma non sono un fedele della Chiesa Vetero Cattolica – spiega ai giornalisti – Ho fede solo nel Signore e non ci ho trovato nulla di strano nel portare i miei cagnolini qui”.