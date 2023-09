Una scomunica ai fedeli di Rocchetta a Volturno che il prossimo 4 ottobre parteciperanno al rito religioso “di un presunto patriarca della Chiesa Vetero Cattolica Fidelitas”. Ad annunciarlo è stato il vescovo di Isernia, Camillo Cibotti, che attraverso una nota stigmatizza l’evento programmato mercoledì pomeriggio nel paese in provincia di Isernia.

La celebrazione si svolgerà in piazza San Domenico, davanti al Comune, ma il metropolita di Isernia avverte che “il sedicente ministro non appartiene alla Chiesa Cattolica e non è in comunione con essa”, scrive Cibotti in una notifica vescovile. “Per quanti dovessero partecipare a tale celebrazione o ad altra pratica di culto, il rischio è la scomunica latae sententiae”, chiosa il vescovo.

La notifica sarà diffusa a partire da domani mattina in tutte le chiese della diocesi di Isernia-Venafro e sarà spiegata al termine delle sante messe, per mettere in guardia e tutelare i fedeli.