CLN CUS MOLISE 7

LATINA 3

(2-1 primo tempo)

Cln Cus Molise: Polisena, Ferrara, Sabia, Pazienza, Persichillo, Nathan, Migliorini, Mancinelli, Pizzuto, Saviante, Domeneghetti. All. Di Stefano.

Latina: Favero, Miserina, Marchetti, Primerano, D’Amico, Di Rita, La Torre, Gortayre, Greco, Bonfanti, Borella, Bagnato. All. Bruzzese.

Arbitri: Capaldi di Isernia e De Michele di Vasto. Crono: De Marco di Campobasso.

Marcatori: Bonfanti, Nathan, Pazienza pt; Greco, Ferrara (2), Nathan (2), Pazienza, Di Rita st.

Note: ammoniti Nathan, La Torre, Di Rita.

Comincia nel migliore dei modi l’avventura in coppa Divisione under 23 per il Cln Cus Molise che supera al Palaunimol il Latina. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Antonio Di Stefano viene fuori nella ripresa e porta a casa un successo meritato.

La cronaca – Parte subito con il piede giusto la formazione di casa, Nathan costruisce per Pazienza, conclusione deviata di piede da Favero. La risposta dei laziale arriva subito ed è il gol del vantaggio. Bonfanti riceve palla e batte Polisena per lo 0-1. Dopo un tiro di Sabia parato da Favero e una conclusione alta da buona posizione di La Torre, arriva il pareggio del Cln Cus Molise. E’ Nathan da posizione defilata a battere Favero. Prima del riposo i molisani effettuano il sorpasso. Ferrara serve Pazienza che tutto solo davanti a Favero lo batter per il 2-1. Con questo risultato si va negli spogliatoi. Nella ripresa il Latina parte meglio. Greco mette palla al centro dove però non ci sono compagni pronti ad approfittarne. Sull’altro fronte è Nathan a costruire per Pazienza che alza troppo la mira. Dopo una chance non sfruttata da Pizzuto il Latina pareggia. È Greco a trovare spazio e tempo giusti per superare Polisena. La gioia del gol dura poco però perché il Cln Cus Molise mette la freccia. Veloce ripartenza di Nathan, assist per Ferrara che non sbaglia portando i suoi sul 3-2. Da questo momento i rossoblù prendono in mano le redini del confronto e lo stesso Ferrara firma il poker per il Cln Cus Molise. La squadra di Antonio Di Stefano arrotonda ulteriormente il risultato sfruttando il gioco a 5 avversario. E’ Nathan a depositare in fondo al sacco il pallone del 5-2. Poi Pazienza sfrutta nel migliore dei modi un assist dell’ispirato Nathan permettendo così ai molisani di portarsi sul 6-2. Il Latina a questo punto ha una reazione d’orgoglio e accorcia le distanze con Di Rita. A far scorrere i titoli di coda sul match ci pensa Nathan che realizza la sua tripletta personale e fissa il parziale sul 7-3. Ora per il Cln Cus Molise c’è la trasferta di sabato a Cisterna.