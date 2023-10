In arrivo otto nuovi medici nei reparti di Medicina di emergenza-urgenza degli ospedali molisani. L’Azienda sanitaria regionale (Asrem) ha approvato la graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 25 medici aperto anche al personale che, “ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione”, ha maturato presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, “almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel periodo intercorrente tra il 1/o gennaio 2013 e il 30 giugno 2023”. Dei 15 candidati ammessi a partecipare alla procedura concorsuale, solo 8 erano presenti.