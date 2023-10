Domenica nera per le molisane, tre sconfitte interne, pesanti, senza alcun dubbio. Il Campobasso ha ceduto dopo esser stato due volte in vantaggio, nessuna storia per Termoli e Vastogirardi sconfitte ampiamente. Sorride l’Fc Matese che vince la prima gara stagionale e cancella lo zero dalla classifica. A Selvapiana passa L’Aquila con il finale di 2 a 3, lupi avanti prima con Ricamato, poi con Gonzalez, decisiva la rimonta nella ripresa degli abruzzesi che con Galesio e Ouali portano a casa tre punti pesantissimi. Siamo solo all’inizio di un torneo equilibrato, e come sosteniamo da anni, servono almeno otto – dieci gare per esprimere dei pareri concreti sulle squadre e sull’andamento complessivo del campionato. Detto questo, il Campobasso deve assolutamente invertire il trend negativo dei gol subiti, sei reti al passivo in quattro gare sono troppe per una squadra che vuole vincere il campionato. Manca un equilibrio globale, oggettivamente non si possono imputare i gol subiti solo ed esclusivamente alla difesa ma alla fase difensiva di tutta la squadra. Compito di Mosconi trovare la solidità necessaria per abbassare drasticamente la media negativa e invertire un andamento preoccupante. Certo, serve anche una maturità maggiore da parte dei giocatori, quattro gol sono arrivati nel giro di sette minuti ad Ascoli (oggi ultimo in graduatoria), e in appena quattro giri di lancetta contro L’Aquila. Due black out che sono costati cari al Campobasso. Detto questo, da oggi si resetta ogni discorso passato per preparare nel migliore dei modi la gara di Riano contro il Roma City, un match dove i lupi dovranno cercare il risultato pieno per riprendere la marcia.

Sfide abbastanza simili per Termoli e Vastogirardi. In basso Molise il Roma City, si è portato sul quattro a zero sfruttando al massimo le occasioni prodotte. Il Termoli ha anche creato diverse palle gol e nel finale il parziale è stato reso più amaro da due marcature, ma nel complesso non ci sono appelli per una prestazione negativa, come ammesso dal tecnico Martino nel corso di “Domenica Sport”. Esperienza che servirà per l’immediato futuro, la trasferta di Fano domenica prossima.

Discorso analogo per il Vastogirardi, più convinto e deciso l’Avezzano capace di espugnare il Di Tella con il finale di 5 a 1. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0 a 2, la rete di Visani, in apertura di ripresa aveva riaperto il match per gli alto molisani. Una speranza vana considerate le altre tre reti, messe a segno dai marsicani. Uno stop pesante per i gialloblu, rei di aver cercato una rimonta abbastanza improbabile lasciando ampi spazi alle ripartenze degli avversari. Voltare pagina al più presto con l’obiettivo di preparare un’altra sfida complicata, domenica sempre al Di Tella arriva la Sambenedettese.