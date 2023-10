di Stefano Capuano

Primi, piccoli scossoni alla classifica con la quarta giornata di campionato. Pesanti battute d’arresto per Campobasso, Termoli e Vastogirardi, sconfitte a domicilio da L’Aquila, Roma City e Avezzano. Se i rossoblù di Mosconi, dopo un discreto primo tempo, hanno subito, in tre minuti, la rimonta aquilana da 2-1 a 2-3, meno equilibrate sono apparse le gare in riva all’Adriatico ed in Alto Molise. Al “Cannarsa” i giallorossi vanno al riposo in svantaggio di un goal, ma nella ripresa crollano: al 65’ il punteggio è di 0-4 in favore dei capitolini. Tardiva e vana la reazione nel finale, con le reti di Hutsol e Caiazza che rendono meno amaro il punteggio (2-4). Al “Di Tella” l’Avezzano ne fa addirittura cinque: dopo il doppio vantaggio firmato da De Silvestro e Roberti (4 goal in 4 partite per lui) nel primo tempo, ad inizio ripresa Visani illude i gialloblù. Infatti, nel prosieguo di gara i marsicani, ora miglior attacco del girone con 11 reti, prendono il largo, con Ortolini, Bolo e Golia. Biancoverdi che raggiungono la Samb a quota 8 punti, superando Campobasso e Vigor Senigallia. Prima soddisfazione, primi punti e prime reti del campionato, invece, per il Matese, che, con un goal per tempo (Minasi e Napoletano) batte in casa 2-0 l’Atletico Ascoli, superandoli in classifica e relegandoli all’ultimo posto (marchigiani fermi a 2 punti).

In vetta, stacca tutti il Chieti. Gli uomini di Chianese si aggiudicano lo scontro diretto contro la Vigor Senigallia, con le reti di Forgione e Fall, giunte nell’ultimo quarto d’ora di gioco e da azione d’angolo. Dato rilevante è che, dopo 4 giornate, i teatini ancora non subiscono reti, mantenendo, quindi, la porta inviolata da 360 minuti.

Oltre al Campobasso e alla Vigor Senigallia, perde contatto con la vetta anche la Sambenedettese, fermata in casa e sul pari (0-0) dal Fano. Gara d’attacco dei padroni di casa, che però non riescono a sbloccarla, nemmeno quando al 75’ ottengono un calcio di rigore: sul dischetto si presenta Danilo Alessandro, il cui tiro viene respinto dal portiere ospite Visconti, grande protagonista di giornata e tesserato in casa granata proprio alla vigilia del derby per sostituire l’infortunato Guerrieri.

Prima vittoria del campionato anche per il Notaresco, che rifila un netto 3-0 al Tivoli (le tre realizzazioni abruzzesi tutte nella ripresa). Infine, exploit esterni di Sora e Forsempronese ai danni, rispettivamente, di United Riccione e Real Monterotondo. I ciociari danno seguito al successo del turno precedente contro il Notaresco, espugnando il campo dei biancazzurri per 2-1 (per i romagnoli quarta rete in campionato di Ferrara). Terza sconfitta in quattro partite, invece, per il Real Monterotondo, dopo la vittoria della settimana scorsa a L’Aquila. La rete di Casolla decide la contesa in favore della Forsempronese. Tra l’altro proprio i marchigiani, in caso di ufficialità sull’esito positivo del ricorso presentato e di vittoria a tavolino contro il Fano, raggiungerebbero in testa alla classifica il Chieti con 10 punti.