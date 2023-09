Torna subito in campo la formazione degli EnergyTime Spike Devils Campobasso. Domani sera (mercoledì 27 settembre con ingresso in campo alle 19 e primo servizio tra le 19.45 e 20) i rossoblù affidati a Mariano Maniscalco saranno a Napoli al PalaSiani in casa del Team Volley di serie A3, team che ha nel laterale boemo Petr Sulista e nell’opposto Marco Cifariello, i propri principali riferimenti offensivi. «Questo confronto – spiega alla vigilia lo stesso trainer rossoblù – ci sarà l’opportunità di effettuare una sorta di stress test perché andiamo ad affrontare una formazione di categoria superiore e vedremo quelli che saranno i riscontri della squadra in questa situazione, tanto più in esterna». Il gruppo campobassano si ritroverà in serata dopo l’amichevole di sabato con Afragola in un contesto da settimana standard di campionato (nella circostanza ci sarà anche l’occasione per festeggiare lo stesso allenatore, oggi di compleanno), anche se saranno ben tre gli appuntamenti agonistici in previsione: oltre a questo, sabato ci sarà il triangolare a Gioia del Colle dove si affronteranno i gioiesi padroni di casa ed il Cus Bari, entrambi sestetti pari categoria coi primi che, come i campobassani, puntano ad un torneo di vertice.

«Queste occasioni di gioco ci daranno l’opportunità di avere ulteriori dati su cui lavorare in prospettiva, tanto più per quella che è la qualità complessiva delle avversarie che ci troveremo di fronte. Nello specifico – spiega ancora Maniscalco – a Napoli avrò il riscontro diretto di quella che è la capacità di reazione di un gruppo ad una situazione complessa perché a questo dovremo fare pienamente l’abitudine in campionato per cercare, gara dopo gara, di mantenere uno standard prestativo di un certo rilievo». Da un punto di vista fisico, tra i campobassani, il regista Del Fra è alle prese con delle noie ad una caviglia (emerse sabato contro Afragola, gara in cui ha dovuto giocare tre set abbondanti il collega di ruolo Zanni) ed occorrerà vedere se il centrale Minuti sarà arruolabile già nella circostanza o ritroverà il campo sabato. «Dove con certezza dovremo ruotare al meglio i giocatori disponibili, mentre in questa circostanza potremmo magari lavorare più su uno schieramento ben definito. Però vedremo anche in base alle singole gare, che per noi – chiosa Maniscalco – saranno oggettivamente dei bei capisaldi in prospettiva».