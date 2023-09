Tra domani e dopodomani il sindaco di Campobasso Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sarà dichiarato decaduto dalla carica di primo cittadino del capoluogo. Il Consiglio comunale che dovrà formalizzare l’atto è stato convocato, in seduta urgente e straordinaria, per domani giovedì 7 settembre alle 8.30 in prima convocazione e per dopodomani, venerdì 8 settembre sempre alle 8.30, in seconda convocazione. Gravina, eletto consigliere regionale alle elezioni dello scorso giugno, lascerà dunque il municipio per l’incompatibilità tra le due cariche. La guida del Comune passerà per gli ultimi mesi del mandato all’attuale vicesindaco Paola Felice, anch’essa esponente del Movimento 5 Stelle. Campobasso dunque avrà per la prima volta nella sua storia un sindaco donna. Le elezioni Comunali sono previste per la prossima primavera.