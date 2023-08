Nel tardo pomeriggio di ieri è partita la prevendita di tickets destinata ai tifosi del Campobasso per il derby di domenica. In un primo momento non è stata resa nota la disponibilità per i tifosi giallorossi. Poi, nella tarda mattinata di oggi è giunta l’ufficialità dei duecento tagliandi per il settore ospiti. Partita che certamente provoca la curiosità di molti appassionati campobassani. La nuova creatura plasmata da De Filippis ed affidata a Mosconi ha un volto praticamente del tutto nuovo rispetto a quella di qualche mese fa. Il ds ha provato ad alzare la cosiddetta asticella. La società lo ha fatto a livello di collaborazioni. Adesso lo sforzo si sposterà sul campo, il giudice supremo. Nel pomeriggio di ieri allenamenti a selva piana ai quali ha assistito anche un gruppo di tifosi. La società rossoblu ringrazia chi ha deciso di accordare fiducia tramite gli abbonamenti sottoscritti, ad oggi poco oltre seicento, ma chiede pure uno sforzo maggiore.

Il mercato condotto da De Filippis rimane costantemente attivo: sono prossimi all’accordo altri due calciatori. Il centrocampista classe 2004 Mattia Tarcinale che arriva in prestito dall’Avellino e lo scorso anno ha giocato in serie D con la maglia del Molfetta. Inoltre, è ufficiale l’accordo con l’esterno brasiliano classe 2003 Guiherme Lara Delgado 2003. La società non ha mai chiuso il mercato dei fuori quota sempre sotto esame. E’ probabile che a giorni ci siano movimenti in uscita come quello di Lombari che potrebbe trovare un accordo con il Venafro.



Sarà il Termoli di Alessio Martino a misurare le prime ambizioni rossoblu. Una squadra molto rinnovata quella adriatica e che punta a salvarsi con meno patemi rispetto all’anno scorso. Esposito fra le punte di diamante ma anche Hernandez e Bentos. Vitiello, attaccante che conosce bene la categoria ed il girone. Gara secca fra Campobasso e Termoli, poi altro step il tre settembre con il primo turno di Coppa.

Il tutto in attesa del campionato, ma soprattutto, della redazione e pubblicazione di gironi e calendari di quarta serie mai così in ritardo come quest’anno. Le indiscrezioni confermano le molisane all’interno del girone F, un classico degli ultimi anni. Quest’anno ci potrebbe essere l’inserimento anche di un paio di emiliane a definire il girone. Questo secondo le ultime voci di stampa. La Figc ha voluto attendere la pronuncia del consiglio di stato sull’estromissione della Reggina dalla serie B che dovrebbe essere confermata il 29 prossimo.

L’FC Matese ieri ha disputato un’amichevole contro il Benevento Primavera terminata 2-2. Questo test ha fornito buone indicazioni a mister Urbano in vista della prima di Coppa Italia che sarà domenica tre settembre contro i campani del Real Casalnuovo.