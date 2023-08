Campobasso e Termoli sono in attesa di vivere il primo derby stagionale. Una sfida che manca dalla stagione 2015/2016, sempre nel torneo di serie D, questa volta, si gioca per il turno preliminare di coppa Italia, a seguire, ovviamente, ci saranno le due sfide di campionato durante la stagione. Ricordiamo la formula per la qualificazione, se al termine dei 90 minuti di gioco la gara dovesse restare in parità si passerà direttamente ai calci di rigore. La vincente affronterà il Vastogirardi domenica prossima nel primo turno della manifestazione tricolore. Una gara sicuramente sentita nelle due piazze, seppur parliamo del cosi detto calcio di agosto e di una coppa che interessa poco in termini di obiettivi, tuttavia le tifoserie sono pronte a sostenere i colori della propria città in quella che sarà sicuramente una bellissima cornice di pubblico a Selvapiana. O meglio Avicor Stadium, da nuova denominazione, ieri la cerimonia di consegna simbolica delle chiavi dello stadio all’AD dell’azienda Aldo Vicenzo. In mattinata, alla presenza del presidente della Figc Molise Piero di Cristinzi, del presidente del Coni Vincenzo D’Angelo e dell’assessore comunale Simone Cretella, la società rossoblu ha accolto il canadese con origini di Sepino Aldo Vicenzo.

Nel pomeriggio la visita all’impianto per valutare le condizioni del terreno di gioco in vista della prima uscita ufficiale. Un’importante opera di sponsorizzazione messa in piedi dalla proprietà americana per sostenere la causa e aumentare il prestigio del marchio Campobasso. La presenza dell’amministratore delegato Vicenzo ha assunto un significato notevole, anche per prendere contatto con il territorio, lo stesso AD ha riguadagnato in giornata la via di casa, esattamente Montreal. Inoltre, questa mattina la società ha consegnato il gagliardetto ufficiale dei lupi al nuovo presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. Infine, segnaliamo un’iniziativa intrapresa dello sponsor del Campobasso Autopia, per chi acquisterà una macchina in questo periodo riceverà gratuitamente un abbonamento allo stadio.