Tutto pronto a San Giovanni in Galdo per la 22esima Mostra Internazionale del Folklore che si terrà in paese da domani, 22 agosto, e fino a giovedì, 24 agosto. Saranno tre giorni importanti e intensi perché saranno celebrati i sessanta anni di storia degli Zig-Zaghini, ambasciatori della cultura popolare molisana in tutto il mondo. Per l’occasione in queste ore sono arrivati in paese circa cento artisti, componenti di gruppi folk di Kenia, Messico e Macedonia. Storia, tradizioni e cultura si fondo nell’iniziativa mentre nel palazzo municipale apre i battenti anche il museo tematico “In giro per il mondo con gli Zig-Zaghini”. Il programma prevede nella serata di domani 22 agosto (ore 21) l’esibizione di Piero Ricci e la Piccola Orchestra Ecletnica. A seguire sul palco i gruppi ospiti: Wasani Sanaa (Kenia), Compania Folklorica El Mazatleco (Messico), Kud Goce Delcev Delcevo (Macedonia) e ovviamente Zig-Zaghini. Mercoledì, 23 agosto, alle 18 ci sarà la presentazione del libro “Le storie del fiumarello” (volume 2) scritto da Marco Messore: un viaggio attraverso la storia del paese, le tradizioni e i suoi protagonisti e i successi degli Zig-Zaghini. Con l’autore parteciperanno Franco Valente e Annunziato De Rubertis, moderatrice sarà Sabrina Varriano. Lo stesso giorno, alle 21, seguirà l’incontro “Raccontando gli Zig-Zaghini”: la storia del gruppo attraverso immagini, suoni, aneddoti insieme ai protagonisti che hanno segnato i momenti più importanti del gruppo nei suoi sessanta anni di vita. Il 24, infine, giornata finale: alle 18 la celebrazione della Santa Messa dei gruppi nella Chiesa Madre di San Germano Vescovo, alle 20 la sfilata dei gruppi e alle 21 lo spettacolo di chiusura con una nuova esibizione di tutte le formazioni internazionali e degli Zig-Zaghini. “Ci sembrava giusto – ha spiegato l’organizzatore e responsabile del gruppo folkloristico molisano, Marco Messore – celebrare così una straordinaria storia che in sessanta anni non si è mai interrotta. Lo faremo facendo rivivere i momenti salienti di questa storia, ripercorrendo il lungo cammino fatto in tutto il mondo. E poi sarà possibile visitare il museo tematico all’interno del quale si potrà vedere tutto quello che è patrimonio del gruppo: dai riconoscimenti al materiale fotografico e video. Presenteremo il libro che racconta i protagonisti e la storia degli Zig-Zaghini e del paese e poi faremo una reunion di tutti gli storici componenti del gruppo. Siamo particolarmente felici – ha concluso Messore – di poter avere con noi per l’occasione tre eccellenti gruppi internazionali che, tra l’altro, saranno ospitati a San Giovanni per una settimana intera con la possibilità di conoscere dunque il paese e il Molise”.