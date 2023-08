Un premio che ha rappresentato un ulteriore riconoscimento, una ‘medaglia’ da appuntarsi con orgoglio al petto perché giunta proprio dal territorio d’elezione, quello regionale. La Molisana Magnolia Campobasso è stata insignita del premio per la categoria sportiva nell’evento ‘Noi artisti di questa terra’ svoltosi giovedì sera a Montorio nei Frentani con la presenza, quale guest star, di Paolo Belli e della sua band e con le esibizioni anche di Chiara Cavalieri, Primiano Di Biase, Giuseppe Moffa e Lucrezia Nibaldi.

QUATTRO CATEGORIE Nell’evento curato dall’omonima associazione culturale e patrocinato dall’assessorato al turismo della Regione Molise, nonché dalla locale amministrazione culturale e dalla Pro Loco del centro, sono state quattro le categorie premiate nella circostanza. Quella sportiva che ha avuto quale riferimento appunto la Magnolia, quella scientifica col premio tributato al professor Giovanni Scapagnini, quella sociale (riconoscimento assegnato a Maria Mastroiacovo) e quella giornalistica con omaggiato Giuseppe Carriera. Sul palco a coordinare e condurre la serata il direttore artistico dell’associazione Marco Molino.

MAGNOLIA IN FIORE A ricevere il premio – per il team rossoblù – il coach Mimmo Sabatelli e l’ala dell’Ecuador Blanca Quiñonez, giocatrice della prima squadra e, contemporaneamente, fulcro della formazione under 17 che ha vinto lo scudetto a Pordenone, evento in cui è stata eletta anche mvp e componente del miglior quintetto. Entrambi sono stati introdotti da un video che ha ripercorso i momenti salienti dell’ultima stagione del club e poi si sono intrattenuti sul palco rispondendo alle domande ricevute. Al centro dell’attenzione, la storia del club, la resilienza di un team – come quello rossoblù – nell’affrontare un torneo, come la massima competizione cestistica nazionale in rosa, a forte conformazione logistica concentrata a grande distanza e le emozioni dell’ultimo torneo con un focus particolare sull’avventura dell’under 17. Da parte sua, Blanca Quiñonez, che oltre a ricevere il premio per il team è stata omaggiata anche di un bouquet floreale, ha donato anche la t-shirt celebrativa dello scudetto da parte del team under 17 allo stesso Molino.