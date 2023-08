Affrontare la perdita dell’animaletto di casa è già di per sé un momento difficilissimo. Il vuoto che lascia il compagno di parte della propria vita resta per sempre. Ma in Molise c’è anche un problema pratico da fronteggiare, dopo la dipartita dell’amato pelosetto: dove andarlo a seppellire. Perché i luoghi dove poterlo fare sono veramente pochissimi. E’ a questo che ha pensato Mario Di Ninno che, basandosi sulla sua esperienza personale -tre cani avvelenati da seppellire- ha avuto l’idea di un cimitero per gli animali in agro di san Giovanni in Galdo. 4000 metri quadrati, tanto grande sarà il cimitero per gli animali che Mario Di Ninno, proprietario del terreno, ha intenzione di realizzare. Dopo un’anno e mezzo ha ottenuto tutti permessi dal comune di san Giovanni in Galdo e ha iniziato, insieme al figlio Antonio, i lavori di pulizia dai rovi. Difficile immaginare oggi come sarà tra qualche giorno, ma basta guardarsi intorno: un luogo di pace, tra alberi e balle di fieno, colline verdi all’orizzonte e canto degli uccelli e delle cicale. Probabilmente per metà o fine agosto sarà già possibile usufruire del luogo, che sarà indicato da cartelli segnaletici. Mario ha intenzione di dare a questo luogo l’aspetto di un giardino coperto di erba e di fiori, dove dare agli animaletti di casa, che non ci sono più, il loro piccolo paradiso in terra. Mrt