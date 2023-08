E’ una delle peggiori sciagure sul lavoro di sempre e ogni anno, davanti al cunicolo che portava nel cuore della montagna a Bois du Crazier, a Marcinelle, si svolge la cerimonia commemorativa dei 262 lavoratori morti nell’esplosione.

Una miniera di carbone e il miraggio di poter cambiare vita, anche a costo di lavorare come muli e in condizioni di sicurezza pari a zero. Era la scelta di molti italiani, che migravano in Europa e oltre Oceano.

La metà di quei minatori che persero la vita a causa dell’esplosione e del fumo erano italiani. Sette molisani. E dal Molise, per rendere omaggio alle vittime ha partecipato alla cerimonia del ricordo in Belgio anche una delegazione della Cgil.

Proprio qualche giorno fa, dopo la morte dell’operaio alla discarica di Montagano, il sindacato ha riproposto con forza il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, 17 morti la settimana, quasi 500 dall’inizio dell’anno. Una strage che ha suggerito anche la proposta di istituire il reato di omicidio sul lavoro, proprio per spingere al rispetto delle regole e a rendere i controlli sulla sicurezza più stringenti.

Abbiamo la possibilità e anche il dovere, ha commentato il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, di ricordare e ribadire quanto il lavoro e lo sviluppo economico debbano basarsi sulla garanzia di sicurezza e dignità di ogni persona impiegata. La persona e la sua dignità, che si declina anche nel poter svolgere un lavoro senza rischiare di perdere la vita, sono il fulcro di ogni politica di sviluppo ed occupazione”, ha concluso Pallante.

Sul piazzale di Bois du Cazier, la campanella ha rintoccato per 262 volte. Ma a distanza di 67 anni, in alcuni luoghi di lavoro il rischio di incidenti è ancora troppo alto.