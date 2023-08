La nuova stagione del calcio regionale è alle porte. Nella giornata di dopodomani il comitato regionale della Figc renderà ufficiali gli organici di Eccellenza, Promozione e prima categoria oltre ai gironi di coppa Italia dilettanti. A proposito di organici nella massima serie regionale a completare il quadro delle 16 partecipanti sarà con ogni probabilità la Cliternina che verrà ripescata. In Promozione, invece, con le assenze quasi certe di Aurora Ururi, Campodipietra, Donkeys Agnone e Gambatesa , e considerando il salto della Cliternina che giocherà nella categoria superiore, le formazioni attualmente ai nastri di partenza sono: Aesernia Fraterna, Baranello, Boys Vairano, Calcio Montenero, Chaminade, Forulum, Lokomotiv Riccia, Polisportiva Juvenes, Real Prata, Roccaravindola, Spinete. A queste vanno aggiunte Altilia Samnium e Trivento che appaiono certe del ripescaggio. Per completare l’organico a sedici, mancano tre società che verranno rese note alla ratifica degli organici. Intanto nella giornata odierna possono perfezionare l’iscrizione sia i club aventi diritto al torneo cadetto che quelli di Prima categoria che intendono presentare domanda di ripescaggio.

Dando uno sguardo al mercato il Baranello ha riportato a casa l’attaccante Venditti. Reduce dalla vittoria del campionato con il San Pietro in Valle, il giocatore vuole trascinare a suon di gol e grandi prestazioni la squadra di Lorenzo Viglione che comincerà la preparazione il 17 agosto. E’ il primo colpo in entrata per il club del presidente Di Chiro che sta per chiudere anche con un portiere dopo l’addio di Colardo. Trattativa avviata con l’ex Ripalimosani Santaniello. L’Aesernia ha riconfermato Di Tommaso e Antenucci. Difensore il primo, centrocampista il secondo, faranno ancora parte dei mosaico biancoceleste in un’annata che vedrà la formazione di mister Fabio Di Rienzo tra le sicure protagoniste del torneo cadetto. Sarà Silvio Campofredano a guidare la Frentania che si presenterà ai nastri di partenza della Prima Categoria. Trainer conosciuto e apprezzato per le sue qualità umane e della gestione del gruppo, si appresta a vivere questa nuova avventura con grande entusiasmo. Lascia il Molise, calcisticamente parlando, Lucio Boris Di Lollo che ha raggiunto l’accordo con il Miglianico-Lanciano formazione di Promozione Abruzzese.