In Molise il numero di nuove imprese nate nel periodo aprile-giugno, pari a 436 unità, risulta in aumento rispetto agli ultimi tre anni, ma ancora sotto la media registrata negli anni pre-pandemici. Segnali di una crescita si intravedono, dunque, ma risultano essere ancora troppo deboli. A conferma di ciò, il dato sulle chiusure che nello stesso periodo sono state pari a 349 unità. Come sintesi di queste due grandezze nel periodo di riferimento aprile-giugno, il saldo finale risulta pari a +87 unità, il valore più basso registrato nel decennio preso in esame. E’ quanto emerge dai dati Movimprese di Unioncamere-InfoCamere, elaborati dalla Camera di Commercio (Cciaa) del Molise. In questo trimestre sono le attività finanziarie ed assicurative ad avere il tasso di crescita più elevato pari a 0,72% (+4 unità in termini assoluti). Seguono le attività professionali scientifiche e tecniche che, in linea con il trend positivo nazionale, fanno registrare un tasso di crescita pari a +0,58% (+6 unità nel trimestre). Bene anche le attività di noleggio, agenzie di viaggi, servizi di supporto alle imprese e le altre attività di servizi (in prevalenza servizi alle persone) che chiudono il trimestre entrambe con un tasso di crescita pari a +0,30% (rispettivamente +3 e +4 unità in termini assoluti). Di contro, male le imprese manifatturiere con una decrescita pari a -0,87% (-20 unità), le imprese di trasporto e magazzinaggio (-0,83%, -7 unità) e il commercio (-0,34%, -24 unità).