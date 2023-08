Si chiama PRINS, acronimo di Pronto Intervento Sociale ed è un servizio indispensabile per garantire la presenza di un gruppo di esperti in grado di fornire prestazioni alle fasce più deboli delle popolazione anche nei giorni festivi e fuori dagli orari d’ufficio. E’ stato attivato nei comuni dell’ambito territoriale di Campobasso e vuole essere uno strumento utile ad affrontare situazioni di emergenza sociale che, soprattutto nel periodo estivo, si acuiscono. Un servizio rivolto a minori, vittime di violenza, persone non autosufficienti, situazioni di povertà, vittime di tratta, L’iniziativa è stata presentata dall’assessore alle Politiche sociali del Comune capoluogo, Luca Praitano.

I servizi offerti prevedono l’attivazione del numero verde 800910501 attivo 24 ore su 24, uno sportello informativo, la presa in carico e la presenza di unità di strada. Al lavoro un’equipe costituita da un assistente sociale, uno psicologo, un mediatore culturale, un sociologo, un operatore sociale ed un amministrativo. Sarà compito del gruppo di lavoro fornire l’assistenza di base, segnalando i casi ai servizi sociali per la presa in carico.