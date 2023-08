Da oggi il via all’esposizione negli impianti di distribuzione dei cartelloni con il prezzo medio dei carburanti. Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati pubblicati i prezzi medi nelle varie regioni. In Molise il prezzo medio del gasolio (self) è 1,769 euro, quello della benzina (self), 1,914. Il Gpl (servito) 0,732 mentre il metano (servito) 1,423. A livello territoriale, i prezzi più alti della benzina verde sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano a 1,945 euro a litro e della Puglia a 1,943 euro. Sotto la soglia di 1,9 euro le Marche a 1,892 e il Veneto a 1,898.