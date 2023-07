Havana Moon è un progetto che ha i piedi ben saldi nella musica rock blues, principale fonte di ispirazione per la band molisana

E’ il 2019 quando l’idea di creare brani inediti, innesca la visione dell’intero progetto musicale degli

Havana Moon, in cui i quattro componenti traducono in musica storie della loro anima.

Gianpiero Battista – voce, Luis Manzo – voce e chitarre, Domenico Manzo – basso, Paolo Giarrusso – batteria.

Le sale prova di Larino e Campobasso accolgono il lavoro, le idee e la maturazione dei brani, con la band che suona e perfeziona le sue composizioni. Trovato il giusto sound, arriva il passo importante di incidere i brani negli studios di registrazione: Tao studios e Landscape studio recording.

E’ da lì che nel 2022 è uscito Howling and Screaming, il singolo d’esordio, un brano dalle influenze Rock Blues, dal ritornello indimenticabile.

A distanza di pochi mesi ha fatto seguito il loro secondo brano Funky Weekend: un Funk Rock spontaneo e ben architettato, in cui il basso pulsante di Domenico si insinua tra le ispirate trame di chitarra di Luis e la divertente ed intensa batteria di Paolo; il cantato di Gianpiero è annunciato da una risata sardonica come a voler dire: “Venite a fare un giro con noi e raccontateci dove e come siete stati!”

Funky Weekend, online dal 29 Giugno 2023, arriva come la sintesi più sincera di quello che

rappresenta fare musica insieme; due microfoni, quattro musicisti e i rumori dello stare insieme.

Quando la si ascolta, sembra di essere proprio lì in mezzo. Dieci tracce in prossima uscita da scoprire tutte d’un fiato, capaci di guidare l’ascoltatore in un viaggio intimo e potente dall’imprinting Rock Blues, forma di un sound curato e mai banale.Intanto, a Campobasso, la band ha partecipato al Forst Festival conseguendo il primo premio e il premio presenza scenica. Selezionati, inoltre, per il Bonefro rock 2023 (7 agosto).

Havana Moon, molisani fieri, che compongono canzoni con testi in inglese; a legare le due sfere

è il Blues, che ha molto in comune con la regione, una sorta di talismano a due facce che riserva

momenti di forte tensione e attimi di leggerezza: emblema della malinconia ma allo stesso tempo

della rinascita. C’è come un senso di alternanza e questo dinamismo si ripercuote su di loro e sulla

loro musica. L’ambizione, la forza di seguire sempre la propria passione, lavorare duramente e insieme per raggiungere gli obiettivi, sono una parte dei valori che reggono come pilastri la struttura umana dell’intero progetto che guarda ad una realtà in cui l’industria musicale è difficile e competitiva. Lo stile musicale degli Havana Moon, conquistato con impegno impastato di talento, invoglia a rimanere fedeli a se stessi alla propria identità artistica per poter suscitare emozioni vere in chi ascolta e indossa queste sensazioni come meglio crede.