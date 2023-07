E’ stato Andrea Di Lucente, di Forza Italia, ad aprire ieri sera la pattuglia dei Consiglieri regionali convocati dal Presidente Roberti a Palazzo Vitale per definire la griglia delle nomine prossime venture: Presidente, Ufficio di Presidenza e Commissioni, per quello che riguarda il Consiglio regionale, e poi le caselle mancanti a completare l’attuale Giunta, varata in formato mignon, con soli due assessori: Marone e Cefaratti. Un vertice, quello del centrodestra, che ha partorito una serie di decisioni che attendono a questo punto dolo la ratifica dell’aula. Prima tra queste, l’indicazione di Quintino Pallante per la carica di Presidente del Consiglio regionale. Candidatura sostenuta all’unanimità dall’intera coalizione risultata vincente alle elezioni di giugno. Insieme a Pallante, andranno a comporre l’ufficio di presidenza per la maggioranza i consiglieri, Stefania Passarelli, alla quale andrà il ruolo di vice presidente del Consiglio regionale, e Fabio Cofelice al quale spetterà il ruolo di segretario. Glia ltri due componenti l’ufficio, un altro vice presidente e un altro vice segretario, spetteranno all’opposizione e verranno divisi tra PD e M5S. Questo per quanto riguarda il Consiglio regionale che si riunirà per la prima adunanza lunedì prossimo, 24 luglio, alle ore 11. In quella medesima circostanza, verranno scelti i nomi che andranno a comporre le quattro Commissioni permanenti le quali – solo successivamente – sceglieranno al proprio interno il presidente di ciascuna.

Sul fronte della composizione della Giunta regionale, invece, il quadro risulta essere più articolato. Lunedì, dopo l’espletamento degli adempimenti consiliari, il Presidente Roberti nominerà verosimilmente altri due componenti l’esecutivo. E già qui c’è la prima notizia: Giunta a quattro per il momento e non a cinque. Ad assumere il ruolo di assessore saranno Salvatore Micone di Fratelli d’Italia, indirizzato all’Agricoltura, e Andrea Di Lucente di Forza Italia al quale verrà assegnata la delega alle Attività produttive. E’ questo lo scenario che apre la XIII legislatura, salvo imprevedibili, quanto improbabili, colpi di scena. A contendersi il quinto posto da assessore, che potrebbe essere assegnato tra l’autunno e l’inverno prossimi, ci sono: Michele Iorio e Armandino D’Egidio, che si contendono il posto per Fratelli d’Italia, e Vincenzo Niro dei Popolari per l’Italia. Quest’ultimo, proprio per rivendicare questa posizione, ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo romano di confronto con i rappresentanti delle segreterie nazionale del centrodestra.

Ultima casella a dover essere coperta, è quella del sottosegretario alla presidenza della Giunta, casella residuale che potrebbe servire ad accontentare qualcuno degli esclusi, come Nicola Cavaliere.