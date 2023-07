Con Tordella, riconfermato numero quattro che ieri ha firmato un contratto biennale, e Simone Ercolano, classe 2004 mezzala nato ad Isernia e cresciuto nelle fila del settore giovanile del San Leucio, il Campobasso arriva ad una composizione di rosa di diciannove elementi al ventidue luglio.

Ancora non sbloccato il prestito di Manuel Esposito dal Benevento sul quale De Filippis sta battendo molto da qualche settimana. Gruppo nuovo anche se in tanti si conoscono fra loro. La società ha diramato sul sito la lista dei convocati per il ritiro di lunedi. Sicuramente saranno presenti elementi in prova che verranno valutati dallo staff di Mosconi. Dal ventiquattro luglio il neo tecnico proverà a costruire un Campobasso competitivo con l’obiettivo di provare a vincere il campionato.

Il Termoli si raduna lunedi al Cannarsa. Scatenati i giallorossi sul mercato: cinque ingaggi nelle ultime ore. Il centrocampista classe ’98 Lorenzo Grossi cresciuto nel settore giovanile della Roma, il difensore ex Isernia Federico Cappelli, il difensore spagnolo classe 2005 Adexe Rodriguez e due under, il difensore centrale Asier Izquierdo dalla primavera dell’Empoli e il centrocampista classe 2004 Diogo Monteiro dalla primavera del Cittadella e nazionale del Lussemburgo under 21.

Il Vastogirardi comunica di aver confermato Antogiovanni, Acunzo e del classe 2003 Federico Iacullo. Si allarga la base dei riconfermati per gli alto molisani che hanno appuntamento mercoledi ventisei a Staffoli alle ore 11:00 per l’inizio dei lavori.

L’Isernia fa sapere, per bocca del presidente Traisci, che un organico di base è stato già composto e che deve essere solo reso ufficiale. Il numero uno biancoceleste smentisce qualsiasi voce di possibile ridimensionamento circolata nelle ultime settimane. L’Isernia proverà a lottare per vincere il campionato anche nella prossima stagione.