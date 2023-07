Pochi giorni all’avvio del ritiro per il Campobasso. Lunedì il via ufficiale alla nuova stagione per i lupi alla ricerca di un nuovo salto di categoria. Prosegue il lavoro del Ds De Filippis che negli ultimi giorni ha chiuso diverse operazioni sul fronte under. Dovrebbe arrivare la fumata bianca anche per il portiere delle giovanili del Benevento, Manuel Esposito classe 2005. Il ragazzo è pronto per il salto tra i grandi, nell’ottica di garantire una doppia possibilità a Mosconi che dovrà decidere se utilizzare in porta la casella del 2004 (Di Donato) o del 2005 (Esposito), fermo restando che sarà il campo a fornire le indicazioni maggiori sul nuovo numero 1 dei lupi. Previste altre due-tre operazioni ufficiali prima dell’avvio del ritiro, oggi è arrivata anche la conferma per l’attaccante Ciccio Ripa. Una prosecuzione del rapporto con il bomber che nella scorsa stagione ha messo a segno oltre trenta marcature con la divisa rossoblu.

Il Termoli sta chiudendo la trattativa con l’attaccante Domenico Vitiello. Prima punta classica, reduce dalla stagione vissuta con la maglia del Tolentino con 9 reti messe a segno nel girone F. Il centravanti ricercato dalla società giallorossa per completare il tridente offensivo con gli esterni Hernandez ed Esposito. Ottimo il lavoro del Termoli con il chiaro obiettivo di disputare un torneo tranquillo, senza patemi d’animo. La rosa tra conferme e nuovi arrivi è in via di definizione, servono gli ultimi ritocchi per dare il via al ritiro prestagionale.

Tutto ok per il Vastogirardi, pronto a vivere la quinta stagione consecutiva nel torneo di quarta serie. Il 26 luglio, esattamente tra una settimana, ci sarà l’avvio del ritiro, prima in altissimo Molise nella struttura di casa, poi lo spostamento agli inizi di agosto a Campitello Matese. Sul mercato la società è pronta a rinnovare la rosa, sempre con un occhio attento e ponderato al budget. Inoltre, il Vastogirardi e l’Olimpic Isernia Sant’Agapito hanno raggiunto l’accordo per la stagione 2023/2024 sotto forma di collaborazione per il settore giovanile, un connubio messo in piedi per garantire la crescita dei ragazzi molisani.

Notizie dal girone F, altri colpi del San Benedetto Calcio. Ottimo l’ingaggio di Andrea Arrigoni playmaker, classe 1988 ex Teramo e Lecce, lo scorso anno alla Fidelis Andria, il centrocampista ha collezionato 450 presenze e messo a segno 30 gol tra serie B e C. Inoltre ieri il ds De Angelis ha definito l’accordo con il portiere Ciro Pinto, classe 2003, svincolato dal Campobasso e cresciuto nel Napoli. Pinto va a completare il reparto portieri insieme ad un altro ex dei lupi Stefano Coco, presente nel torneo di Lega Pro con nella stagione 2021/2022.

Infine, giungono schiarite, almeno in apparenza, sull’iscrizione dell’Avezzano dopo la sospensiva sull’iscrizione da parte della Covisod. Il presidente dei marsicani Pecorelli ha rassicurato la piazza, la problematica sembrerebbe già risolta, motivo per il quale, secondo il numero 1 del club, la Lnd ad inizio settimana prossima provvederà a dare il pass definitivo all’Avezzano per la nuova stagione.