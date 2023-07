Grave carenza del personale medico in servizio presso l’Unità operativa di Cardiologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. E’ quanto emerge da una delibera del Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria regionale del Molise, Evelina Gollo, che attraverso un Avviso pubblico ha avviato le procedure per il conferimento di otto incarichi a medici specialisti. “Ad oggi, in esito al collocamento in quiescenza di un dirigente medico e all’interdizione anticipata obbligatoria di altre due dirigenti medici – è scritto nel provvedimento – risultano in servizio sette medici della disciplina”. Tra le criticità della sanità molisana, c’è anche quella rappresentata dai vari concorsi andati deserti, situazione che sta mettendo in crisi il Sistema regionale, meglio evidenziata nel provvedimento commissariale: c’è “un’assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale.