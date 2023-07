Per il Campobasso è stata la mattinata dell’incontro con Francesco Ripa. Riunione in sede durata poco meno di due ore. L’accordo per una prosecuzione del rapporto è stato raggiunto, ma la società renderà ufficiale il tutto nelle prossime ore. Ripa sarà un nuovo calciatore riconfermato insieme a Lombari, Tordella e Ioio. Grossi passi in avanti nella trattativa del prestito del portiere 2005 Manuel Esposito dal Benevento alla società rossoblu. La classe di età di Esposito e del già ingaggiato Giacomo Di Donato darebbe delle alternative importanti a Mosconi. La società ha ufficializzato il nome del difensore under Pasquale Pontillo dal Gravina, cresciuto nell’under 19 del Napoli. Buone nuove per la vicenda di Cristian Bonacchi. Pare che il presidente del Fano si sia ammorbidito nei suoi confronti e che il rapporto con il Campobasso sia destinato a farsi dietro indennizzo della società rossoblu a quella marchigiana a causa del biennale sottoscritto da Bonacchi. Sei gli under in rosa attualmente, mentre dieci sono i senior presenti. Mosconi gradirebbe una rosa con ventiquattro elementi non tutti necessariamente alle sue dipendenze già il ventiquattro luglio in ritiro a Vinchiaturo. Partendo da questi presupposti, appare il reparto fuori quota quello da rimpolpare mentre in quello dei grandi potrebbe veramente mancare pochissimo per definirsi completo. È notizia di ieri del deposito della domanda di ripescaggio in serie C della Casertana, ma anche del Fano, ex squadra del tecnico del Campobasso. A causa della nuova esclusione dalla B del Lecco per mano del Coni e della riammissione del Perugia, si potrebbe innescare un nuovo terremoto con effetto a catena. In merito due pronunce, quella del due agosto del Tar e del ventotto del consiglio di stato. Nel mentre il consiglio federale del ventotto luglio dovrà ratificare gli organici. La serie B dovrebbe partire il diciannove agosto. In caso di ritardi, ovviamente l’effetto sarebbe a catena. Dalla serie C oggi sono fuori Pordenone e Siena.

Il Termoli partirà lunedì per il ritiro in sede allo stadio Cannarsa. L’obiettivo di rendere piu’ forte l’attacco si può dire quasi raggiunto con gli arrivi degli ex Vastogirardi Hernandez e Bentos e del fantasista Vittorio Esposito. La dirigenza insegue un altro nome che sarebbe già stato concluso: la nuova punta del Termoli che verrà ufficializzato nei prossimi giorni dovrebbe essere uno fra Raffini, ex Roma City e Domenico Vitiello, lo scorso anno dieci reti nel Tolentino. Anche i giallorossi hanno stabilito delle amichevoli, fra queste una contro l’Audace Cerignola il 12 agosto.

L’Asd Polisportiva Vastogirardi comunica di aver appena ricevuto dalla Co.Vi.So.D parere positivo all’iscrizione nei campionati di Serie D e Juniores Nazionale. A breve novità sul ritiro. Per noi questa sarà la quinta stagione consecutiva in Serie D.

L’Fc Matese ha chiuso ieri per il neo ds Giorgio Marinucci Palermo, vecchia conoscenza anche del calcio molisano. Il neo dirigente si è incontrato con Corrado Urbano per delineare le strategie da attuare sul mercato. Rimarranno con grande probabilità i giocatori originari di Piedimonte Matese come Napoletano, Riccio e Langellotti.