La Co.Vi.So.D ha dato parere positivo all’iscrizione in serie A2 elité. Una nuova sfida all’orizzonte, dunque, attende il Circolo La Nebbia Cus Molise. La società del presidente Dell’Omo ha adempiuto a tutti gli obblighi economici e non solo, necessari per presentarsi ai nastri di partenza della categoria conquistata dopo il successo negli spareggi nel corso della passata stagione. La dirigenza del capoluogo di regione, come di consueto, non ha lasciato nulla al caso curando tutto nei minimi dettagli. Messo questo importante tassello, con la squadra che sta prendendo forma, c’è da scommettere che i molisani proveranno ad essere protagonisti anche nel torneo che scatterà alla fine di settembre. “Continuiamo sulla strada intrapresa negli ultimi anni – sottolinea l’avvocato Gilberto Griguoli direttore generale dei rossoblù – prendere parte al campionato di serie A2 elité è per tutti noi motivo di grande orgoglio. Rappresenteremo ancora una volta il Molise e Campobasso ai vertici del futsal nazionale e cercheremo di farlo nel migliore dei modi, con impegno, passione e sacrificio. Sappiamo che non sarà una stagione semplice, incontreremo squadre di grande caratura e qualità ma lavoreremo per farci trovare pronti. Come abbiamo sempre fatto costruiremo il nostro obiettivo allenamento dopo allenamento, gara dopo gara”.

Il pensiero del dirigente va a quella che è stata la squadra allestita. “Insieme al confermatissimo mister Sanginario e agli altri membri della società abbiamo lavorato in maniera oculata sul mercato mettendo in rosa elementi utili al nostro sistema di gioco e con la giusta esperienza, pronti a garantirci quello di cui abbiamo bisogno in vista della nuova avventura. Siamo ovviamente ripartiti da diversi elementi che negli anni hanno composto la spina dorsale della nostra rosa ai quali abbiamo affiancato nuove pedine”.

La geografia della prossima serie A2 élite è tutta da scoprire. “Sapremo più in là quale sarà il nostro girone ma sicuramente la divisione sarà tra nord e sud quindi il livello salirà rispetto alla passata stagione. Bisognerà guardare ad una sfida alla volta e bisognerà lottare a denti stretti per portare a casa il miglior risultato possibile in ogni sfida. Siamo convinti che riusciremo a fare qualcosa di bello come successo anche negli ultimi anni e a toglierci delle belle soddisfazioni”. L’auspicio del direttore generale è quello di vedere un Palaunimol sempre pieno come successo l’anno scorso in occasione dell’ultima sfida contro gli Hornets che è valsa il passaggio in élite. “I nostri tifosi sono stati straordinari – rimarca – e spero che nella prossima stagione saranno sempre numerosi perché giocare con gli spalti pieni è qualcosa di straordinario. La spinta è fondamentale per riuscire ad ottenere dei risultati importanti”.