Ai campionati regionali estivi di nuoto in vasca lunga riservati alla categoria Esordienti svoltisi nel magnifico impianto della Piscina Scandone di Napoli: l’H 2 O Sport ottiene risultati lusinghieri con i suoi atleti conquistando ben 51 medaglie con prestazioni tecniche eccellenti. Vediamo nel dettaglio come sono andate le cose per gli atleti della società biancorossa.

Esordienti A – Tre ori per Ilario Menna nei 100 rana (1’17’’95) e 200 rana (2’47’’33) rana oltre che nei 200 stile libero (2’12’14). Per lui ci sono anche un argento nei 1500 stile libero coperti in 19’11’’79 e un bronzo nei 50 stile libero con il riscontro cronometrico di 27’’65. Fa ottime cose anche il compagno di squadra Umberto Antonio Zitti che vince i 100 dorso (1’12’’07) ed è secondo nei 200 dorso (2’38’’32). Lo stesso piazzamento lo ottiene nei 50 stile libero (27’’60) che fa il paio con il bronzo nei 100 stile libero (1’02’’36). Stefano Armando Alfieri è leader delle lunghe distanze. Si porta a casa i 1500 (con 19’’08’’97 e i 400 stile libero coperti in 4’47’’85. A completare la sua splendida giornata arrivano anche due argenti nei 100 (1’00’’84) e 200 (2’14’’58) stile. Tre medaglie le conquista anche Jacopo De Lena primo nei 200 dorso (2’3’’73), argento nei 200 dorso con il crono di 1’12’’38 e bronzo nei 400 stile libero coperti con il tempo di 5’02’’70. 16 Lorenzo Aiello conquista una doppia medaglia d’oro nei 50 stile libero (27’’58) e nei 100 stile chiusi in 1’00’’82. Per lui anche un argento nei 100 farfalla (1’08’’01) e un doppio bronzo centrato sulla distanza dei 200 stile (2’20’’91) e 200 misti dove ha fermato i cronometri a 2’39’87. L’H2O Sport brinda alle medaglie conquistate da Gabriele Marchetta secondo nei 200 misti (2’37’’33) e terzo sia nei 100 rana (1’22’’92) che nei 100 farfalla completati in 1’13’’18. Sale per ben due volte sul terzo gradino del podio Sabrina Gabrielli sia nei 100 rana con il tempo di 1’30’’87 che nei 200 rana con il riscontro di 3’19”75. Lo stesso piazzamento lo ottiene Michela Melone nei 200 dorso con 2’55’’64. Terza piazza anche per Emma Petrucci nei 400 stile libero con il tempo di 6’00’’07 e per Asia Amore sulla distanza dei 100 farfalla (1’24’’58). 30

Staffette – Medaglia d’argento per la 4×100 stile libero Esordienti A femmine con Giulia Mattachione, Asia Amore, Sabrina Gabrielli, Emma Petrucci. Medaglia di bronzo per la 4×100 mista che ha visto scendere in vasca Michela Melone, Sabrina Gabrielli, Asia Amore, Emma Petrucci. Nella categoria Esordienti A maschi oro per la 4×100 stile libero con Alfieri, Menna, Aiello,Zitti in 4’07”06) e per la 4×100 mista con Zitti, Menna, Aiello, Alfieri. Si piazzano ai piedi del podio Emma Felicia De Felice nei 100 rana, Giulia Matacchione nei 200 dorso, Federico Petriella nei 400 stile libero e Noemi Vigilante nei 200 rana. 34

Esordienti B – Tris di medaglie per Alessio Cianciullo che vince i 200 rana in 3’23’’18, è d’argento nei 100 rana coperti in 1’35’’66 e sale sul terzo gradino del podio nei 200 misti completati in 3’04’’05. Strappa applausi Viola Travaglini prima nei 100 rana con 1’50’’ e nei 200 rana completati in 3’56’’27. Nichole De Lena non ha rivali nei 200 misti, porta a casa la seconda piazza nei 100 stile (1’26”9) oltre che nei 100 farfalla (1’46”99) e nei 50 farfalla (42”42). Aurora Zappone si mette al collo un doppio argento nei 100 (1’50’’56) e 200 (4’02’’85) rana oltre al bronzo conquistato nei 200 misti (3’42’’52). Andrea Canzano è terzo nei 100 stile con 1’14’’30 così come Daniele Paolino sulla distanza dei 400 stile libero coperti in 5’40’’81. Staffette – Medaglia d’argento conquistata dalla 4×50 stile libero Esordienti B Femmine grazie a Nichole Di Lena, Aurora Zappone, Federica Marchetta, Viola Travaglini. Seconda posizione anche per la 4×50 mista con in vasca Viola Travaglini, Aurora Zappone, Nichole Di Lena, Federica Marchetta. Secondo gradino del podio per la 4×50 stile libero con in vasca Andrea Canzano, Alessio Cianciullo, Daniele Paolino, Alfio Di Pietro mentre arriva il bronzo per la 4×50 mista composta da Andrea Canzano, Alessio Cianciullo, Daniele Paolino, Alfio Di Pietro. Ai piedi del podio si piazzano Federica Marchetta quarta nei 200 stile libero e 100 dorso, Lucia D’Andrea nei 200 dorso e Lorenzo De Ritis nei 100 farfalla. 17