Il Campobasso arricchisce il reparto dei giovani: in rossoblu ecco il portiere Giacomo Di Donato, classe 2004 dal Sambuceto, eccellenza abruzzese. È stato anche avversario dei rossoblu nella coppa Italia fase nazionale. Inoltre, è stato prestato al Campobasso il difensore classe 2005 Bartolomeo Fravola, nato e cresciuto nelle fila della Juve Stabia. Si tratta di un esterno. Un’opportunità in piu’ per Mosconi che aveva richiesto al direttore sportivo un difensore fuori quota. De Filippis aggiunge giovani al pacchetto fuori dopo aver creato una base abbastanza cospicua di senior di sicura esperienza. Ma, soprattutto, dopo aver delineato o si potrebbe dire terminato il reparto offensivo. Ad oggi non si può escludere che la schiera dei senior venga alimentata con altri elementi. Tutto questo per creare un Campobasso competitivo ed in grado di lottare per il vertice. Nel frattempo, Mosconi prosegue con contatti costanti e continui con tutti i nuovi innesti. Da tutti quelli che abbiamo intervistato il neo tecnico viene definito come un grande motivatore. Stamane in sede il difensore Ioio ha rinnovato il rapporto con il Campobasso e Alessio Rasi ha apposto la sua firma sul contratto, mentre nelle scorse ore il neo difensore rossoblu argentino Manuel Gonzales, si è concesso degli allenamenti presso il sintetico del vecchio antistadio nel capoluogo. Tutto questo ad una manciata di giorni dall’inizio dei lavori previsto per il ventiquattro mentre il giorno prima si procederà alle visite mediche dei calciatori. Confermata amichevole contro il Casalbordino del 29 luglio e del 9 agosto contro l’Ascoli.

Il Vastogirardi spinge per il ritorno in alto Molise di Cosimo Salatino, sicuramente un elemento di valore per il reparto offensivo. La società sta valutando chi potrebbe fare nuovamente al caso del neo allenatore Alessio Bifini. Gli alto molisani inizieranno a lavorare dal 26 luglio a Staffoli mentre non è escluso che la squadra possa spostarsi anche a Campitello Matese com’è successo negli scorsi anni.

Giornate di decisioni in casa dell’Fc Matese. La proprietà si sta adoperando per trovare un nuovo direttore sportivo dopo la separazione da Pacilio. In lizza vari nomi come l’ex ds del Fiuggi Claudio Carelli, ma anche un nome molisano come quello di Giorgio Marinucci Palermo, ex calciatore anche del Campobasso. In giornata dovrebbero essere sciolti tutti i dubbi, ma pare proprio che quest’ultimo nome sia quello piu’ indiziato per ricoprire il ruolo di ds del Matese.