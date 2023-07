Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i dati relativi all’erogazione nell’anno 2023 dell’otto per mille dell’Irpef, riferito alle scelte effettuate dei contribuenti nella dichiarazione dei redditi del 2019. I 211.121 contribuenti molisani hanno espresso 81.671 scelte valide, 128.225 quelle non espresse, 1.225 le anomalie registrate. La quasi totalità delle scelte (69.419) è andata in direzione della Chiesa cattolica, 10.815 quelle destinate allo Stato. Numeri decisamente minori (814) per la Chiesa Evangelica Valdese, 171 per l’Unione Buddhista Italiana e 103 a favore dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai