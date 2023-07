E’ lo showman del momento. Francesco Cicchella sempre più sulla cresta dell’onda tanto che è uno degli artisti più richiesti di questa estate e ovunque si esibisca fa registrare il pienone. Il comico, musicista, cantante, attore, imitatore napoletano sarà protagonista il prossimo 26 luglio della serata clou dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna a Jelsi. Con la collaborazione di Ps Live Groupe, il comitato festa del paese lo ha fortemente voluto sul palco della festa per uno show che si annuncia irresistibile.

Cicchella, 34 anni, ha già alle spalle una carriera impressionante. Ad appena 17 anni vince il premio Totò e debutta in tv su Rai Tre. Negli anni successivi partecipa a tanti programmi di successo e vince anche il premio Alighiero Noschese. Entra quindi a far parte del cast di Made in Sud. Nelle varie edizioni della popolare trasmissione spopolano le sue parodie di personaggi come Michale Bublè, Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri e Kekko Silvestre dei Modà. Nel 2015 è uno degli ospiti del Festival di Sanremo mentre negli ultimi mesi dello steso anno partecipa, vincendo, alla trasmissione di Carlo Conti Tale e quale show. Sempre in tv è stato ospite di tanti eventi importanti: il Capodanno in piazza con Gigi D’Alessio a Bari, la finale di Miss Italia, Cavalli di battaglia con Gigi Proietti e la finale di Amici.