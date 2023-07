Vittorio Esposito è un nuovo giocatore del Termoli. I giallorossi si assicurano le prestazioni del fantasista di San Martino in Pensilis, reduce dalla stagione vissuta con la maglia dell’FC Matese. Una trattativa messa in piedi da tempo e voluta fortemente dal presidente Montaquila che ha voluto regalare alla piazza un colpo da novanta. Per Esposito è un ritorno al Cannarsa dopo aver già indossato la maglia giallorossa in occasione del campionato d’eccellenza vinto nella stagione 2011/2012 dove fu protagonista del salto in serie D. Un giocatore di assoluta qualità che offre garanzie tecniche e di esperienza con l’obiettivo di condurre il Termoli ad un torneo tranquillo rispetto alle grandi sofferenze della passata stagione. Ottimo acquisto per i giallorossi, che dopo una serie di conferme e l’ingaggio dell’esterno offensivo ex Vastogirardi, Hernandez, dimostrano la grande volontà di voler cambiare marcia nel prossimo girone F.

In altissimo Molise la società gialloblu dopo aver scelto il nuovo tecnico, Alessio Bifini, sta perfezionando le pratiche per l’iscrizione al prossimo torneo. Sono diversi i giovani di proprietà del Vastogirardi, che al momento può contare sull’unica conferma ufficiale quella del capitano storico Sergio Ruggieri. Sistemato lo staff tecnico con allenatore, vice (Vincenzo Santoruvo) e preparatore dei portieri (Saverio Croci), è tempo di allestire la squadra per la nuova stagione. Un Vastogirardi che non cambierà strategia, si sondano giocatori giovani e altri in cerca di riscatto per vivere un campionato che possa fungere da trampolino di lancio per la carriera.

Il Campobasso prosegue nella costruzione della squadra, i senior sono quasi al completo, all’appello manca solo il difensore Bonacchi, in seguito il direttore sportivo valuterà se inserire altre pedine in organico, fermo restando che ad un occhio attento all’organico, il reparto di centrocampo va sicuramente rinfoltito. I senior in mediana sono tre Ricamato, Ricciardi e Rasi, le altre due caselle del centrocampo a 5 di Mosconi dovrebbero essere ricoperte da due fuori quota. Detto questo, almeno altri due senior di livello servono per aumentare il tasso tecnico e numerico di una squadra che punta senza mezzi termini alla vittoria del campionato.

Notizie dal girone F, le antagoniste principali dei lupi per la corsa alla Lega Pro continuano le operazioni. L’Aquila ha chiuso un’importante colpo, Lorenzo Del Pinto ha scelto di tornare in Serie D, nella squadra della sua città, dopo dodici anni ininterrotti tra i professionisti in cui ha disputato 301 gare tra Serie A, Serie B e Serie C. Notizia nell’aria da tempo e ufficializzata nelle ultime ore. Il Chieti dopo aver già perfezionato gli ingaggi di Matteo Ardemagni, attaccante, e di Amadou Diambo, centrocampista, ha chiuso per il mediano d’esperienza Salvatore D’Ancora. Infine, il San Bendetto Calcio, dopo aver incassato l’ok dal comune per giocare le partite al Riviera delle Palme, ha ufficializzato le vecchie conoscenze rossoblu Danilo Alessandro e Luca Sbardella, ed il centrocampista Simone Paolini classe 1997 (150 presenze e 21 reti tra Serie B e C)