Terremoto in casa Olympia Agnonese, nella giornata di ieri il Presidente Mario Russo ha annunciato le dimissioni dell’intero direttivo. In una lettera indirizzata formalmente al Sindaco e al Delegato allo sport del comune di Agnone, l’ormai dimissionario presidente ha specificato le motivazioni che hanno portato ad abbandonare tutti gli incarichi societari. In primis Russo ha fatto riferimento agli enormi sacrifici, in termini di impegno e di lavoro, messi in atto per garantire la continuità del calcio nel Comune alto-molisano raggiungendo ottimi risultati non solo con la prima squadra nel massimo campionato regionale ma anche con il settore giovanile (riconoscimento di scuola calcio di secondo livello). Russo non ha voluto nascondere il dispiacere per il disinteresse della comunità sottolineando come nella riunione di fine stagione siano state registrate soltanto sette presenze e, soprattutto, la mancanza dell’Amministrazione Comunale. In conclusione, Russo ha dichiarato che la contabilità della società sarà messa a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, specificando che tutti gli impegni presi per la stagione 22-23 con tecnici, calciatori e staff sono stati regolarmente corrisposti.

Notizie da Sesto Campano. La squadra biancorossa del patron Girolamo Silvestri si sta organizzando per disputare come ogni anno un campionato tranquillo e di tutto rispetto. Un ambiente sano, abituato a fare calcio da anni, ricordiamo che dall’autonomia della Comitato regionale Molise (1992) il Sesto Campano ha sempre disputato il massimo torneo regionale, a testimonianza del fatto che organizzazione e competenza calcistica sono di casa. Anche per la nuova stagione si ripartirà dal gruppo storico, i vari Di Gregorio, Cambio, Iannetta, Scasserra e capitan Conte, giocatori che da anni sono legati al sodalizio bianco rosso. Rumors parlano, invece, di un possibile addio di Marco di Baia anche lui un fedelissimo di mister Cecchino. Per il resto si punterà su tantissimi profili under di qualità che avranno l’occasione di mettersi in mostra come già avvenuto per Iannetta (poi approdato al Matese in D) e Totaro corteggiato da vari club in serie D campana.

La neo promossa Polisportiva Fortore dopo l’ufficializzazione dell’esperto portiere Valerio Curci ha puntellato la rosa con la riconferma del forte difensore Eduardo Colucci. Colucci ha alle spalle diverse stagioni nei campionati di eccellenza tra cui Cb 1919 e Roseto, l’anno scorso ha contribuito in modo rilevante alla vittoria del campionato di promozione da parte della squadra di San Bartolomeo in Galdo