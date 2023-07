Il colpo di scena è arrivato: in Consiglio regionale entra Roberto Di Pardo e non Aida Romagnuolo. L’ufficio elettorale della Corte d’Appello effettuate le verifiche del caso ha uffficializzato la decisione con una nota firmata dal segretario dello stesso Ufficio, Maria Mastandrea. Questo il testo integrale: “Si comunica che l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Campobasso per le Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Molise del 25 e 26 giugno 2023 ha, in data odierna, provveduto, in via di autotutela, a rettifica dei voti residuati e a conseguente rideterminazione dei seggi spettanti alle liste “Fratelli d’Italia” e “Il Molise in buone mani”, con proclamazione a Consigliere regionale del candidato Roberto Di Pardo ( lista “ Il Molise in buone mani” ) in sostituzione della candidata Aida Romagnuolo ( lista “ Fratelli d’Italia) e con conferma della restante parte della proclamazione relativa al Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali effettuata in data 06/07/2023”.