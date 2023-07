È stato trasportato al “Veneziale” di Isernia l’operaio rimasto ferito mentre era al lavoro in un cantiere lungo la Trignina, sul viadotto nel territorio di Civitanova del Sannio. L’uomo, per cause da accertare, sarebbe caduto a terra. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso.