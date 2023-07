Fu una giornata storica per tutta la regione. Una giornata che resterà impressa per sempre nella memoria di ogni molisano. Bergoglio era stato eletto Papa da poco più di un anno aveva fatto pochissimi viaggi ed è anche per questo che quando in primavera fu annunciata la sua visita in Molise molti stentarono a crederci. Sono passati esattamente nove anni da quel 5 luglio 2014, il giorno che il Pontefice trascorse interamente in regione. Poco prima delle 9 l’arrivo in elicottero a Campobasso: prima tappa l’Università per l’incontro con il mondo del lavoro e dell’industria. Poi il bagno di folla nel centro cittadino e la celebrazione eucaristica nell’ex stadio Romagnoli con un colpo d’occhio senza precedenti. A metà giornata il pranzo con i poveri alla Casa degli Angeli della Caritas, uno dei momenti più toccanti della visita, e nel primo pomeriggio il trasferimento a Castelpetroso per l’incontro con i giovani nel piazzale del Santuario. Infine l’ultima tappa del viaggio a Isernia: prima in carcere per incontrare i detenuti e poi il saluto agli ammalati in cattedrale e l’incontro con la cittadinanza. Papa Francesco lasciò il Molise di sera in elicottero così come era arrivato. Nove anni dopo il Molise torna a ringraziare il Pontefice per quella giornata.